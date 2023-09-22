Kırıkkale'de Kaçak Kozmetik ve Tütün Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de yapılan operasyonda gümrük kaçağı kozmetik ürünler, kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de gümrük kaçağı kozmetik ürünler ile kaçak tütün ve binlerce makaronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son 1 haftada yapılan operasyonlarda 20 gümrük kaçağı parfüm, 4 bin 100 içi dolu makaron, 2 adet tabanca, 116 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Kaçakçılığa yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE