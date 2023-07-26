Kırgızistan ve Azerbaycan Arasında Ekonomik İlişkiler Derinleşiyor

Kırgızistan-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Toplantısı'nda, iki ülke ilişkileri ele alındı ve stratejik ortaklığın derinleşmesini öngören protokol imzalandı. Ayrıca, Azerbaycan-Kırgızistan Yatırım Fonu'nun potansiyeli değerlendirildi.

Kırgızistan- Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Toplantısı, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bakıt Torobayev ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov'un eş başkanlığında yapıldı.

Ülkenin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde Cumhurbaşkanlığı Konutları Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kırgızistan-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Toplantısı'nda, iki ülke ilişkileri ele alındı.

Toplantının ardından Kırgızistan ve Azerbaycan stratejik ortaklığının tüm etkileşim alanlarında derinleşmesini öngören protokol imzalandı.

Toplantıda taraflar, iki ülke arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri gözden geçirdi, bu yılın sonunda faaliyetine başlaması planlanan Azerbaycan-Kırgızistan Yatırım Fonu'nun potansiyelini ele aldı.

Torobayev, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kırgızistan ve Azerbaycan stratejik ortaklığının ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin derinleştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve yatırım alanındaki işbirliğinin önemine vurgu yapan Torobayev, kurulan Azerbaycan-Kırgızistan Yatırım Fonu'nun yeni üretim kapasiteleri yaratacağının altını çizdi.

Ahmetov ise diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünde iki ülkenin yapıcı diyalog kurmayı başardığını kaydederek, 2023 yılının ilk yarısında karşılıklı ticaretin 4 kattan fazla artarak 17 milyon ABD doları aştığını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bişkek'e 2022 yılında ilk kez yaptığı resmi ziyaret kapsamında 25 milyon dolarlık sermaye ile Kırgızistan-Azerbaycan Kalkınma Fonu'nun kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı.