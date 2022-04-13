Kırgızistan'ın sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 7,3 arttı - Haberler

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Kırgızistan'ın sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 7,3 arttı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Ekonomi
Kırgızistan'ın sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 7,3 arttı

Kırgızistan'ın sanayi üretiminin ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 arttığı bildirildi.

Kırgızistan'ın sanayi üretiminin ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 arttığı bildirildi.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, ülkenin sanayi üretimine ilişkin birinci çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, Kırgızistan'da sanayi üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 958 milyon 55 bin ABD dolar düzeyinde gerçekleşti.

Üretimdeki büyümeye en büyük desteği rafine edilmiş petrol, madencilik, ağaç ve kağıt, matbaacılık, eczacılık, gıda, tütün, tekstil, giyim ve ayakkabı, deri ve deri ürünleri sektörleri sağladı.

Sanayinin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) içerisindeki payı ise yüzde 21,6 düzeyinde gerçekleşti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Ekonomi

Kırgızistan, Ekonomi, Ocak, Mart, Ekonomi, Haberler

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