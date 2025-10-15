Kırgızistan'ın GSYH'si Yüzde 10 Artarak 14 Milyar Doları Aştı

Kırgızistan'ın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sı (GSYH), yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 14 milyar 324 milyon 169 bin dolara ulaştı.

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Başkan Yardımcısı Nazira Kerimaliyeva, düzenlediği basın toplantısında ülke ekonomisinin 2025 yılına ait verilerini paylaştı.

Kerimaliyeva, ülkenin GSYH'nin yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 14 milyar 324 milyon 169 bin dolara çıktığını bildirdi.

Ekonomik büyümede özellikle sanayi ve tarım sektörlerinin önemli rol oynadığını belirten Kerimaliyeva, ilaç ürünlerinin üretiminin 2,3 katına çıktığını, gıda ürünleri (içecekler dahil) ve tütün ürünlerinde yüzde 40,1, kauçuk, plastik ürünler ve inşaat malzemelerinde yüzde 31,8, ağaç ve kağıt ürünleri ile baskı ürünlerinde yüzde 28,7, kimyasal ürünlerde yüzde 17,7, tekstil ve giyim üretiminde yüzde 8,5, madencilikte ise yüzde 16,3 artış kaydedildiğini aktardı.

Kerimaliyeva, GSYH yapısında en büyük payın yüzde 50 ile hizmet sektörüne ait olduğunu belirterek, bu oranın geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan azaldığını söyledi.

Dış ticaret hacmi yüzde 9,1 azaldı

Ülkenin dış ticaret verilerine de değinen Kerimaliyeva, Kırgızistan'ın dış ticaret hacminin yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalarak 9 milyar 848 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Kerimaliyeva, Kırgızistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri ile ticaretinin yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 3,3 gerileyerek 3 milyar 349 milyon dolar olduğunu belirtti.