Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi 5 milyar 162 milyon dolara ulaştı

Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 5 ayında 5 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerle ticaret hacmi düşerken, diğer ülkelerle olan ticaret hacmi ise arttı.

Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 5 ayında 5 milyar 162 milyon dolar oldu.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisine ilişkin ocak-mayıs verilerini açıkladı.

Buna göre, Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, yılın 5 ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 27,9 artarak 5 milyar 162 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde Kırgızistan'ın, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerle karşılıklı ticaret hacmi yüzde 3 düşüşle 1 milyar 571 milyon dolara geriledi.

Ülkenin AEB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerle ticaret hacmi de yüzde 48,7 artışla 3 milyar 591 milyon 600 dolara yükseldi.