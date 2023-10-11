Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kırgızistan ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 2022'de 3,4 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirtti. Caparov, Rusya ile ticaret hacminde hedefin 5 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, karşılıklı 3,5 milyar doları aşan anlaşmalar imzalamayı planladıklarını söyledi.

Kırgızistan ile Rusya Arasındaki Ticaret Hacmi 2022'de 3,4 Milyar Dolara Ulaştı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kırgızistan ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 2022'de 3,4 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'a resmi ziyareti öncesi, Celalabad şehrinde, "Rusya ve Kırgızistan arasındaki endüstriyel işbirliğinin yeni ufukları" konulu 10. Kırgızistan-Rusya Bölgelerarası Konferansı düzenlendi.

Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov, konuşmasında, Kırgızistan ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 2022'de 3,4 milyar dolar düzeyine ulaştığını ifade etti.

Son 5 yılda iki ülke arasında ortak ticaretin 1,8 kat arttığını söyleyen Caparov, "Rusya'ya ihracatımız 3 kat, ithalatımız ise 19,3 kat arttı. Rusya'nın, Kırgızistan'daki toplam ticaret cirosundaki payı yüzde 27,4 oldu." bilgisini paylaştı.

Caparov, Rusya ile ticaret hacminde hedefin 5 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, karşılıklı 3,5 milyar doları aşan anlaşmalar imzalamayı planladıklarını sözlerine ekledi.