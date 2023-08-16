Kırgızistan ile Özbekistan Arasındaki Ticaret Hacmi Arttı

Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 13,3 artarak 215,8 milyon dolarlık ortak ticaret hedefine ulaştı. Kırgızistan-Özbekistan Karma Ekonomik Konseyi (KEK) 10. Dönem Toplantısı'nda ticari ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı.

Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacminin bu yılın ilk 5 ayında yüzde 13,3 artarak 215,8 milyon dolarlık ortak ticaret hedefine ulaşıldığı bildirildi.

Kırgızistan-Özbekistan Karma Ekonomik Konseyi (KEK) 10. Dönem Toplantısı, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un eş başkanlığında Kırgızistan'ın tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yapıldı.

Toplantıda taraflar, ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişmesi, teknik, bilimsel, kültürel ve insani ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Caparov, ülkelerin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde olumlu bir gidişatın olduğunu belirterek, "Karşılıklı ticaret hacmi her yıl istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu yılın ilk 5 ayında yüzde 13,3 artarak 215,8 milyon dolarlık ortak ticaret hedefine ulaştık." dedi.

Ticari ilişkilerin derinleştirilmesinde iki ülkenin iş sektörü, ticaret ve sanayi odaları ile Kırgız-Özbek İş Konseyi'nin önemli bir rol oynadığını söyleyen Caparov, "Kırgızistan Ticaret Temsilciliği Özbekistan'da faaliyetlerine başladı. Otomobil ve ticari araçların montaj üretiminin yapılacağı tesislerden birinin temeli Kırgızistan'da atıldı." diye konuştu.

Taraflar ayrıca, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı sebebiyle düzenlenecek kutlama etkinliklerini ele aldı.