Kırgızistan ile Kazakistan Arasındaki Dış Ticaret Hacmi 759 Milyon Dolara Ulaştı

Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacminin 2023 yılının ocak-temmuz döneminde 759 milyon dolar olduğu bildirildi. Kırgızistan-Kazakistan Karma Ekonomik Konseyi (KEK) 11. Toplantısı'nda ticaret ve ekonomik iş birliği, su kullanımı ve enerji alanında etkileşim, sanayi ve tarımda ortak projelerin uygulanması gibi konular ele alındı.

Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacminin 2023 yılının ocak-temmuz döneminde 759 milyon dolar olduğu bildirildi.

Kırgızistan-Kazakistan Karma Ekonomik Konseyi (KEK) 11. Toplantısı, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ile Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov'un eş başkanlığında Kazakistan'ın güneyindeki Taraz şehrinde yapıldı.

Taraflar, ticaret ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, su kullanımı ve enerji alanında etkileşim, sanayi ve tarımda ortak projelerin uygulanması, transit ve ulaşım potansiyelinin geliştirilmesi, turizm ve kültür alanlarında ortak girişim gibi konuları masaya yatırdı.

Caparov, yaptığı konuşmada, "Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacmi 2023 yılının ocak-temmuz döneminde yüzde 13,1 artarak 759 milyon dolar oldu. 2022 yılı sonunda ticaret hacmi 1 milyar 200 milyon doları buldu." dedi.

İki ülke arasındaki gümrük kapılarındaki tır yoğunluğuna işaret eden Caparov, gümrük kapılarında mantıksız kontrollerin ve gecikmelerin önlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Smailov da cumhurbaşkanlarının ülkeler arasındaki ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarma görevini üstlendiklerini hatırlatarak, ikili ticaretin artmasına katkıda bulunacak Endüstriyel Ticaret ve Lojistik Komplekslerin sınır bölgelerinde oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Toplantı sonunda, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, tarım, ulaştırma, su ve enerji, kültür, turizm ve spor alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra bölgelerarası iş birliği konularını içeren KEK Protokolü imzalandı.