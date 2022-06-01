Kırgızistan ile BAE "et ve bal tedarik sözleşmesi" imzaladı - Haberler

Kırgızistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 11 milyon dolarlık et ve bal tedarik sözleşmesi imzalandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yatırım Ajansı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen Kırgızistan-BAE İş Forumu kapsamındaki ikili görüşmede, 11 milyon dolarlık et ve bal tedarik sözleşmesinin imzalandığı kaydedildi.

Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Ravşan Sabirov, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Emirlik şirketlerini Kırgızistan'a özellikle enerji, sanayi, tarım, turizm ve sağlık gibi ekonominin öncelikli sektörlerine ve bölgelerarası iş birliğine yatırımda bulunmaya davet etti.

Sabirov, Emirlik şirketi Masdar'ın Kırgızistan'da 200 megavat kapasiteli güneş enerji istasyonu inşaat projesinin uygulanmasına ilgi duymasından dolayı memnuniyetini ifade etti.

BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ise Kırgızistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticareti artırma arzusunu dile getirdi.

Mari, turizm, tarım, teknoloji ve yerel ürünlerin ihracatı gibi sektörlerde yatırım miktarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kırgızistan ile BAE İş Forumu'nda Kırgızistan'ı, gıda endüstrisi, turizm, tarım, enerji, inşaat, içme suyu üretimi sektörlerindeki şirketler temsil etti.