Kırgızistan'da Enerji Sektöründe Olağanüstü Hal Önerisi

Kırgızistan'da sıcak hava nedeniyle barajlardaki su seviyelerinin düşmesi üzerine enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edilmesi önerildi. Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev, su azalmasının elektrik kesintilerine neden olabileceğini belirtti ve elektrik tarifelerinde düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. Ülkenin en önemli barajlarından Togtogul Barajı'ndaki su seviyesinin geçen yıla göre 2 milyar metreküp daha az olduğu ifade edildi.

Kırgızistan'da, sıcak hava barajlarda suların azalmasına neden olurken enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edilmesi önerildi.

Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev, yaptığı açıklamada dünkü kabine toplantısına enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edilmesi önerisinde bulunduğunu hatırlattı.

İbrayev, hava sıcaklığının suların azalmasına neden olduğunu ve bunun enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edilmesini gerektirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanının öneriyi kabul etmesi halinde elektrik kesintileri uygulayabileceklerine işaret eden İbrayev, elektrik tarifelerinde de enflasyon oranı dikkate alınarak her yıl düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

Ülke enerjisinin yüzde 40'ını sağlayan barajda doluluk oranını düşmesi endişe yarattı

İbrayev, ülke elektrik ihtiyacının yüzde 40'ını Togtogul Hidroelektrik ve Sulama Barajı'ndan karşılandığını ve barajdaki su oranının geçen yıla göre 2 milyar metreküp daha az olduğunu anımsattı.

Togtogul Barajının 19 milyar metre küp su kapasitesi olduğunu belirten İbrayev, "Bugün 10 milyar 750 milyon metre küp su bulunuyor" dedi.