Kırgızistan'da enerji sektöründe OHAL ilanı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, enerji sektöründe ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) dolayısıyla endişeye gerek olmadığını belirtti. Caparov, OHAL ile Enerji Bakanı'nın yetkilerini genişleterek hızlı karar alma yetkisi verdiklerini söyledi. Kırgızistan'ın elektrik ithalatından uzaklaşmayı hedeflediğini ifade eden Caparov, 2026'ya kadar küçük hidroelektrik santrallerinin inşasını tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede enerji sektöründe ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) dolayısıyla sektörde endişeye gerek olmadığını söyledi.

Caparov, ülkenin KABAR haber ajansına, enerji sektörünü krizden çıkarmak için imzaladığı, sektörde yaklaşık 3,5 yıllığına OHAL ilan edilmesini öngören kararnameye ilişkin açıklamada bulundu.

"Enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildiği için endişeye gerek yok." diyen Caparov, enerji sektöründe ilan edilen OHAL ile Enerji Bakanı'nın yetkilerini genişleterek hızlı karar alma yetkisi verdiklerini belirtti.

Sadır Caparov, yıllardır elektrik enerjisi ithal eden Kırgızistan'ın OHAL durumunda olduğunu ifade ederek "Her yıl hacmini azaltarak elektrik ithalatından kademeli olarak uzaklaşmamız gerekiyor." dedi.

Enerji sektöründe kriz olmadığına ve kışın zor geçmeyeceğine işaret eden Caparov, Kırgızistan'da 2026'ya kadar bir dizi küçük hidroelektrik santralinin inşasını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Caparov, 24 Temmuz'da, enerji sektöründe 1 Ağustos 2023'ten 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanacak olan OHAL ilan etmişti.

Caparov, OHAL ilan edilmesine iklim değişikliğini, nehirlerdeki suların azalmasını, enerji tüketiminin hızla artmasını ve kapasite eksikliğini sebep göstermişti.

Enerji Bakanlığına olağanüstü hal durumundan kaynaklanan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına uygun arazi belirleme ve tahsis hakkı yanı sıra tek bir kaynaktan mal, iş ve hizmet satın almaları için izin verilmişti.