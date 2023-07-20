Kırgızistan Cumhurbaşkanı Körfez Ülkelerini Demir Yolu İnşaatına Yatırım Yapmaya Davet Etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Körfez ülkelerini Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatına yatırım yapmaya davet etti. Caparov, Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bölgesel işbirliği önerilerini dile getirdi ve demiryolu projesinin Orta Asya'nın pazarlara erişimini sağlayacağını belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Körfez ülkelerini Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatına yatırım yapmaya davet etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ilk kez düzenlenen "Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi"nde konuştu.

Körfez ülkelerine çeşitli alanlarda bölgeler arası işbirliği yapmayı öneren Caparov, "Körfez ülkelerinden ortaklarımızı, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşaatına yönelik mega projenin ortak uygulamasında yer almaya davet ediyorum." dedi.

Caparov, demiryolu ve hava da dahil olmak üzere ulaşım ve lojistik bağlantılarının genişletilmesi ile birlikte bölgeler arasında malların, sermayenin ve insanların hareketini kolaylaştıracağını kaydetti.

Bölgede kültürel alışverişinin önemine vurgu yapan Caparov, vizesiz bölgenin oluşturulmasını, başkentler arasında düzenli uçuşların açılması, ortak turist rotaların geliştirilmesi, bankalar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, ticaret ve yatırım işbirliğini geliştirilmesini teklif etti.

Caparov, Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin ilk yatırım Forumu'nun 2024 yılında Kırgızistan'da Issık Göl kıyısında düzenlenmesini önerdi.

İnşaatına henüz başlanmayan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesi sayesinde Orta Asya'nın, Güneydoğu, Batı Asya ve Orta Doğu pazarlarına erişiminin sağlanması hedefleniyor.