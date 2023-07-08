Kırgızistan Cumhurbaşkanı, devlet kurumlarının ekmek ihtiyacını TİKA tarafından yaptırılan fabrikadan karşılanmasını istedi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, devlet kurumlarının ekmek ihtiyacının Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan modern ekmek fabrikasından karşılanması talimatını verdi. Caparov, Bişkek Belediye Başkanı Emilbek Abdıkadırov ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta ile birlikte Bişkek Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Fabrikadaki üretim kapasitesinin artırılması talebinde bulunan Caparov, eğitim, sağlık, içişleri organları ve diğer devlet kurumlarının bu fabrikadan ekmek satın almalarını istedi.