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Kırgızistan Başbakanı Caparov, Zhongda petrol rafineri projesini ziyaret etti

Ekonomi Haberleri

Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov ve Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Du Dewen, Kırgızistan'ın Çüy bölgesindeki Kara-Balta şehrinde bulunan Zhongda petrol rafineri projesini ziyaret etti. Caparov, Çinli enerji şirketinin Kırgızistan'a uzun vadeli katkılarından övgüyle bahsetti.

BİŞKEK, 11 Ağustos (Xinhua) -- Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov ve Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Du Dewen, Kırgızistan'ın Çüy bölgesindeki Kara-Balta şehrinde bulunan Zhongda petrol rafineri projesini ziyaret etti, 8 Ağustos 2023.

Caparov Salı günkü rafineri ziyareti sırasında Çinli enerji şirketinin Kırgızistan'a uzun vadeli katkılarından övgüyle söz etti.

Çin Büyükelçiliği'nden yapılan basın açıklamasında, Caparov'a Çin Büyükelçisi Du Dewen'in eşlik ettiği belirtildi. (Fotoğraf: Roman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Kırgızistan Ekonomi Haberler

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