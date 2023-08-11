Kırgızistan Başbakanı Caparov, Zhongda petrol rafineri projesini ziyaret etti
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Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov ve Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Du Dewen, Kırgızistan'ın Çüy bölgesindeki Kara-Balta şehrinde bulunan Zhongda petrol rafineri projesini ziyaret etti. Caparov, Çinli enerji şirketinin Kırgızistan'a uzun vadeli katkılarından övgüyle bahsetti.
BİŞKEK, 11 Ağustos (Xinhua) -- Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov ve Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Du Dewen, Kırgızistan'ın Çüy bölgesindeki Kara-Balta şehrinde bulunan Zhongda petrol rafineri projesini ziyaret etti, 8 Ağustos 2023.
Caparov Salı günkü rafineri ziyareti sırasında Çinli enerji şirketinin Kırgızistan'a uzun vadeli katkılarından övgüyle söz etti.
Çin Büyükelçiliği'nden yapılan basın açıklamasında, Caparov'a Çin Büyükelçisi Du Dewen'in eşlik ettiği belirtildi. (Fotoğraf: Roman/Xinhua)