Kırgızistan, ABD ve AB ile İstişareler Sonrası Askeri ve Çift Kullanımlı Malzemelerin Yasa Dışı Ticaretini Önlemek İçin Önlemler Başlattı

Kırgızistan, ABD, AB ve İngiltere ile yapılan istişarelerin ardından askeri ve çift kullanımlı malzemelerin yasa dışı ticaretini önlemek için bir dizi önlem başlattı. Çift kullanımlı mallar risk yönetim sistemine dahil edilerek izne tabi tutulacak ve Devlet Gümrük Hizmetleri ile Devlet Vergi Hizmetleri tarafından izlenecektir. Ayrıca ihracat kontrolüne tabi malların yasa dışı ithalatını ve ihracını önlemek için iş çevreleri ile bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Kırgızistan Temsilciliği ve ABD'nin Bişkek Büyükelçiliği ile ihracat kontrolünün iyileştirilmesi konusunda istişarelerde bulunma önerisinde bulunmuştur. Ayrıca, Kırgızistan'dan transit ticarete konu olan 14 insansız hava aracının Kazakistan'da el konulmasıyla ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

Kırgızistan, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere ile istişarelerin ardından askeri ve "çift kullanımlı malzemelerin" yasa dışı ticaretini önlemek için bir dizi önlem başlattı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD, AB ve İngiltere'den ilgili kurumların yetkililerinin, mart ve nisanda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ziyaret gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Söz konusu yetkililerle yapılan istişarelerin ardından askeri ve "çift kullanımlı malzemelerin" yasa dışı ticaretini önlemek için bir dizi önlem başlatıldığı belirtildi.

Özellikle "çift kullanımlı malların" risk yönetim sistemine dahil edilerek izne tabi tutulduğu kaydedildi.

Ülkedeki Devlet Gümrük Hizmetleri ile Devlet Vergi Hizmetlerinin belirtilen malları elektronik fatura sistemi aracılığıyla izlediği ifade edildi.

Ayrıca ihracat kontrolüne tabi malların yasa dışı ithalatını ve ihracını önlemek için iş çevreleri ile sürekli olarak bilgilendirme çalışmalarının yürütüldüğü aktarıldı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının Avrupa Birliği'nin Kırgızistan Temsilciliğine ve ABD'nin Bişkek Büyükelçiliğine ihracat kontrolünün iyileştirilmesi konusunda istişarelerde bulunma önerisi sunduğu anımsatıldı.

Kazakistan'da el konulan 14 İHA ile ilgili bilgilendirme de yapıldı

Açıklamada, Kırgızistan'dan transit ticarete konu olan 14 insansız hava aracının (zirai dronlar) Kazakistan'da el konulmasıyla ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Invest Impulse LLC'nin adlı şirketin, 14 adet "DJI Agras T30" tipi zirai dron ürünlerini izin belgesi almadan transit ticareti yönünde basında çıkan haberin 2022'ye ait olduğu belirtildi.

Şirketin, 2022 döneminde bu tür ekipmanların ithalatına izin almak için Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına başvurmadığı kaydedildi. Bu şirketin, tarımda yaygın kullanılan bu ürünün "ihracat kontrolüne tabi olduğunu bilmemesinin mümkün" olabileceğine işaret edildi.

Dün, Washington Post gazetesi, ABD'nin Rusya'ya yardımcı olduğu gerekçesiyle Kırgızistan'a yaptırım hazırladığını yazmıştı.