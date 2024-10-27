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Kira Sözleşmeleri E-Devlet Üzerinden Yapılacak

Kira Sözleşmeleri E-Devlet Üzerinden Yapılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılacağını duyurarak, bu uygulamanın bürokrasiyi azaltarak vatandaşların işlemlerini kolay ve güvenli hale getireceğini belirtti.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılacağını bildirdi. Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Mehmet Şimşek Teknoloji E-Devlet Politika Ekonomi Hukuk

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