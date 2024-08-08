Kira Sözleşmeleri Artık e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kira sözleşmelerinin e-Devlet kapısı üzerinden yapılmasına ilişkin düzenleme yıl sonuna doğru devreye alınacak. Ev sahibi ile kiracının imzalamış olduğu kira sözleşmesinin bir nüshası, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde e-Devlet sistemine kaydedilmiş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kira kontratlarının yıl sonuna kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planında yer alan ve kira sözleşmelerinin e-Devlet kapısı üzerinden düzenlenmesine ilişkin düzenleme yıl sonuna doğru devreye alınacak. Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analiz Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın çalışmalarında artık sona gelindi. Ev sahibi ile kiracının imzalamış olduğu kira sözleşmesinin bir nüshası, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde e-Devlet sistemine kaydedilmiş olacak" dedi.

"Mal sahibi düzenleyecek, kiracı onaylayacak"

Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemine nasıl entegre edilebileceğine ilişkin görüşlerini paylaşan Özelmacıklı "Bu kapsamda standart kira sözleşmelerindeki bilgilerin öncelikle malikler tarafından girilmesi istenebilir. Özellikle sözleşmelerde yer alması gereken kiralanan yer, kira bedeli, banka hesap bilgileri, artışlar, kira süresi, başlangıç tarihi gibi birçok bilginin yazılması, hatta ekleri varsa bunların da yüklenmesi gerekecektir. E-Devlet entegrasyonları kapsamında TKGM verileri üzerinden taşınmazın bilgileri alınabilir ve sözleşmenin hangi taşınmaz için yapıldığı da belirlenmiş olur. Doldurulan sözleşme kiracının onayına düşerek, barkodlu bir kira sözleşmesi oluşturulabilir. Bu kontrat da gerekli kurumlar ile paylaşılarak abonelik işlemleri, okul kayıtları, sağlık sistemi gibi birçok kurum ile entegre hale gelebilir" dedi.

"Sahte sözleşmeler sona erecek, kiralar kayıt altına alınacak"

Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemin kaydedilmesi ile önemli bir regülasyonun sağlanacağını da ifade eden Özelmacıklı, "Ülkemizde 7 milyonu aşkın kiracı olduğunu düşünürsek sistemin çok önemli bir milat olacağını ifade edebiliriz. E-Devlet entegrasyonu ile 2.6 milyon seviyesindeki kira gelir vergisi mükellef sayısında önemli bir artış olabilir. Bu durum ayrıca kayıt dışı ekonomideki bu açığı kapatabilir. Sistemin kira değer haritalarının oluşmasına da önemli faydaları olacaktır. Ayrıca sahte imza ile yapılan kira sözleşmeleri, alt kiralamalar ile yapılan usulsüz kiralamalar da son bulacaktır" dedi.

"Emlak işletmeleri sisteme dahil edilmeli"

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında emlak işletmelerinin de sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, "Kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerinin takip edilmesi, tamir, bakım ve onarım gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreçler hakkında iş sahibini bilgilendirmek yönetmelik kapsamında emlak işletmelerinin yetkisinde. Yönetmeliğe kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemine aktarılmasını sağlama maddesi ilave edilerek emlak işletmelerin bu konuda maliklere ve kiracılara rehberlik etmesi çok faydalı olacaktır. Ülkemizde yetki belgesine sahip 65 bine yakın emlak işletmesinin bu sürece dahil edilmesini oldukça önemli buluyoruz. Yeni regülasyonlarda yetki belgeli emlak işletmelerine bu yetkiler verilmeli" dedi. - İSTANBUL