Kira Ödemelerinde Yeni Düzenleme: Elden Ödeyenlere Cezai İşlem

Yeni düzenlemeyle birlikte kira ödemelerini elden yapanlara her tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek olmasıyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Bu zorunluluk aslında kiracılar açısından olumlu olacak çünkü sahte kontratların önüne geçilmesi amaçlanıyor" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 'Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nı geçtiğimiz gün internet sitesinde yayınladı. Bu taslakla birlikte yeni düzenlemeler gündeme gelirken, kira ödemelerini elden yapanlara kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesileceği açıklandı. Konuyla ilgili bilgiler paylaşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, kesilecek ceza tutarının ise 5 bin liradan az olamayacağını söyledi. Kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması gerektiğini de belirten Duman, bu zorunluluğun kiracılar açısından olumlu olacağını çünkü sahte kontratların ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçileceğini dile getirdi.

"Gelirlerin tespiti daha iyi yapılıp, kayıt dışı durumlar ortadan kaldırılacak"

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında, "Yeni yayınlanan 'Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı' çerçevesinde, iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak ödemelerin bankalar veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Normalde yapılan uygulamada iş yerlerindeki kiranın tutarına bakılmıyordu. Konut kiralarında 500 lirayı aşması durumunda yine bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Ancak yeni taslakla birlikte bu sınır da kaldırılıyor. Yani kira ödemelerinin elden değil, bankalar aracılığıyla yapılması gerekiyor. Ayrıca yeni taslağa göre, kira ödemelerini elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtiliyor. Kesilecek ceza tutarı da 5 bin liradan az olamayacak. Dolayısıyla bu hususlara dikkat etmekte fayda var. Bu zorunluluk aslında kiracılar açısından olumlu olacak çünkü sahte kontratların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Böylelikle kira gelirlerinin tespiti daha iyi yapılıp, kayıt dışı durumlar ortadan kaldırılacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA