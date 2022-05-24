Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bir toplantı yapılacak. - Haberler

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Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bir toplantı yapılacak.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bir toplantı yapılacak.

Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bir toplantı yapılacak.

Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bir toplantı yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından üst düzeyde temsilciler de katılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Adalet, Ekonomi, Haberler

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