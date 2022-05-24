Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00'da bir toplantı yapılacak. - Haberler

Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00'da bir toplantı yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından üst düzeyde temsilcilere katılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi