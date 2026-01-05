Tüik'in Açıkladığı Verilere Göre, Ocak Ayında Kira Artışının Tavanı Yüzde 34,88 Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyonuna göre, ocak ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 34,88 oldu.

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,89 artarken, aylık yüzde 0,89 oldu.

Verilerle, ocak ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, ocak ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 34,88 olacak.