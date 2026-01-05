Haberler

Tüik'in Açıkladığı Verilere Göre, Ocak Ayında Kira Artışının Tavanı Yüzde 34,88 Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerine göre, ocak ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyonuna göre, ocak ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 34,88 oldu.

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,89 artarken, aylık yüzde 0,89 oldu.

Verilerle, ocak ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, ocak ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 34,88 olacak.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler