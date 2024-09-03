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Kira Artış Oranı Yüzde 64,91 Olacak

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TÜİK verilerine göre kira artış oranının yüzde 64,91 olmasıyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, ev ve iş yeri sahiplerinin tavan zam oranını aşamayacaklarını belirtti. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranının belirlendiği Ağustos ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamada enflasyonun düşüşüne dikkat çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kira artış oranının yüzde 64,91 olmasıyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Ev ve iş yeri sahipleri tavan zam oranını yüzde 64,91'den fazla yapamayacaklar. Kiracıların mutlaka buna dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Ağustos ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranının belli olmasıyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, bir önceki aya oranla enflasyonun düşüşüne dikkat çekti. Bir önceki ay kiralarda artış oranın 65.07 tavan fiyat olarak belirlendiğini hatırlatan Duman, yaşanan düşüşe değindi. Duman, konuyla ilgili konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Artık konut ve iş yeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılabilecek. Ayrıca bununla birlikte TÜİK'in ağustos ayına ayına ilişkin verileri paylaşmasıyla kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı da belli oldu. Bu oran yüzde 64,91 olarak netlik kazandı diyebiliriz. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları daha farklıydı. Hükümet tarafından getirilen uygulama nedeniyle son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılıyordu. Ancak temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı. Bu da demek oluyor ki, temmuz itibariyle sözleşme yenileyecek olan kiracılar TÜFE üzerinden kira zammı yapacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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