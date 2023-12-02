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Kimya Sektörü Kasımda İkinci Sırada

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kimya sektörü kasımda 2,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün performansını değerlendirerek, yıl sonu ihracat hedeflerini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü kasımda en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün ihracat verilerini değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Kasımda kimya sektörümüz yüzde 11,9 artışla 2,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 12,5 pay aldı. Sektörümüzün ocak-kasım dönemi ihracatı ise 28 milyar dolara ulaştı. Bu yıl hem ülkemiz açısından hem de küresel ekonomi olarak zorlu bir yıl oldu. Buna rağmen yılın son çeyreğinde geçen yıla göre artış performansı gösteren kimya sektörümüzün yıl sonu ihracatında 30 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Geçen yılki 33,6 milyar dolarlık ihracat rekorumuzdan sonra bu yıl tüm zorlu koşullara rağmen 30 milyar dolar rakamının üzerine çıkacak olmak oldukça önemli. Biz de İKMİB olarak düzenlediğimiz fuar milli katılım organizasyonları, ticaret ve alım heyetleri, UR-GE projeleri ile sektörümüzün ihracatının artmasına ve yeni pazar edinmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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