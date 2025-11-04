Haberler

Kimya Sektörü Ekim Ayında İhracatını Artırdı

Güncelleme:
İKMİB Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün ekim ayında 2,6 milyar dolarlık dış satım performansı gösterdiğini ve ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttığını açıkladı. Bu yıl 10 aylık ihracat ise 27 milyar dolara yaklaşıyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün ekim ayında 2,6 milyar dolarlık dış satım performansı ile ihracat artışını sürdürdüğünü ve sektörün ihracatının geçen yıl ekim ayına göre yüzde 8 arttığını belirtti.

İKMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, sektörün bu yıl 10 aylık ihracatının ise 27 milyar dolar seviyesine yaklaştığını açıkladı.

Pelister, şunları kaydetti:

"İnovasyon ve kalite odaklı üretim anlayışı ile hem mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyor hem de yeni ihracat fırsatları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İKMİB olarak düzenlediğimiz alım heyetleri, ticaret heyetleri ve fuar milli katılım organizasyonlar ile sektörümüzü ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sektörümüzü uluslararası platformda başarıyla temsil eden tüm firmalarımıza gösterdikleri özveri ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ekim ayında yüzde 2,2 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
