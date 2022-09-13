Kimya 11'inci AR-GE Proje Pazarı için son başvuru tarihi 18 Kasım

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) onayında, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizasyonu ve TÜBİTAK desteği ile bu yıl 11'incisi düzenlenecek Kimyevi Maddeler ve Mamullerinde AR-GE Proje Pazarı yarışması için son başvuru tarihi 18...

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) onayında, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizasyonu ve TÜBİTAK desteği ile bu yıl 11'incisi düzenlenecek Kimyevi Maddeler ve Mamullerinde AR-GE Proje Pazarı yarışması için son başvuru tarihi 18 Kasım olarak açıklandı.

İKMİB açıklamasına göre, AR-GE ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci iş birliği ile yüksek katma değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı artırmak amacıyla düzenlenen Kimya AR-GE Proje Pazarı'nın bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek.

Birlik tarafından 2011'den beri her yıl düzenlenen etkinlik ile özellikle sanayinin ara malı ihtiyacını karşılamak üzere teknolojik çözüm arayışlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Salgın dolayısıyla 2 yıldır dijital olarak gerçekleştirilen etkinliğin ödül töreni bu yıl 10 Aralık'ta fiziki olarak yapılacak. Başvurular ise 18 Kasım'a kadar devam edecek.

Toplamda 1 milyon TL para ödülü

"İlaç", "medikal ürünler", "boyalar ve yapıştırıcılar", "plastik ve kauçuk", "kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri" ve "temel kimyasallar" olmak üzere 6 ayrı kategoride başvuruların değerlendirileceği etkinlikte derece alan proje sahiplerine 900 bin TL ve ek olarak ticarileşen projelere verilecek 100 bin TL özel ödül ile toplam 1 milyon TL para ödülü verilecek.

2011'den beri gerçekleştirilen 10 etkinlik kapsamında toplamda bin 200'ün üzerinde proje başvurusu alınan etkinlikte proje sahiplerine toplam 2 milyon 306 bin TL nakdi ödül dağıtıldı.

Bu yıl her kategorideki ödül miktarı artırılarak, birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Bununla birlikte, dereceye girenler arasında takip eden bir yıl içinde ticarileşmiş olan projeler toplamda 100 bin TL ilave ödül almaya hak kazanacak.

Yarışma kategorilerine ilaveten "Başarı Hikayeleri" kategorisinden de başvuru alınıyor ve etkinlik kapsamında geçmiş yıllarda dereceye girerek belli bir başarı seviyesine ulaşan projelerin tanıtımının yapılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, "Başarı Hikayeleri" kategorisine gelen başvurulardan 2020'de 18 proje, 2021'de 10 proje için çekilen tanıtım filmleri, çeşitli mecralarda yayınlanıyor.

İlk olarak 2021'de fonbulucu ile yapılan iş birliği bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda, AR-GE Proje Pazarı çerçevesinde finale kalan 36 proje arasından seçilenler yatırımcılarla buluşma şansı elde edecek. Uygun bulunmaları halinde platformda Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile yatırım turuna çıkmak için gerekli destekleri alacak.

"Sektörümüze katma değeri yüksek yeni ürünler kazandırılmasına katkı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Kimya ve malzeme sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşmasını amaçladıklarını bildirdi.

Pelister, şunları kaydetti:

"Kalite ve standardın yükseltilmesi amacıyla yeni ürün ve üretim teknolojileri ile ilgili projeler üretecek yerli üniversiteler, araştırma kurumları, sanayiciler, girişimciler, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya gelip, bu konuları karşılıklı görüşüp iş birliği oluşturmalarını hedefliyoruz. Böylece sektörümüze katma değeri yüksek yeni ürünler kazandırılmasına katkı sunuyoruz. Şimdiye kadar düzenlediğimiz 10 etkinlik kapsamında bin 200'ün üzerinde proje başvurusu yapıldı ve kazanan proje sahiplerine toplam 2 milyon 306 bin TL nakdi ödül dağıttık.

Geçen yıl 600 bin TL olan nakdi ödül rakamımızı bu yıl artırarak 900 bin TL'ye çıkardık. Ayrıca ticarileşen projelere de vereceğimiz 100 bin TL ödül ile toplam ödül tutarımız 1 milyon TL olacak. Bu zamana kadar Kimya AR-GE Proje Pazarlarına katılan tüm projeler için ticarileşme araştırmasına göre 32 projenin ticarileştiği veya satış için bekleme aşamasına geldiğini tespit ettik. Bu rakamın daha da yükselmesini umuyoruz. 6 farklı kategoride düzenlediğimiz yarışmanın başvuruları 18 Kasım 2022 tarihine kadar https://www.kimyaargeprojepazari.com/ adresinden yapılabiliyor. Tüm adaylarımızın başvurularını bekliyoruz."