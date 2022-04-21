KİMPUR'un talep toplama işlemleri devam ediyor

DÜZCE (AA) - Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (KİMPUR) hisseleri için 22 Nisan'a kadar sürecek olan talep toplama işlemleri devam ediyor.

KİMPUR'un hisselerinin yüzde 27,15'i halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payların yüzde 15'i kadar daha ek satış yapılabilecek. Pay fiyatı 29 lira olarak belirlenen şirket rekabet avantajı sağlayan teknolojileri, inovasyonları ve stratejileriyle son 3 yıldır üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan KİMPUR Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, şirketin üretim kapasitesiyle bölgesindeki ve sektöründeki en büyük üreticilerden olduğunu belirterek, gerek Düzce gerek Letonya yatırımlarının devreye girmesiyle şirketin çok daha iyi noktalara geleceğini vurguladı.

Mizrahi, 1983 yılında sanayici bir babanın oğlu olarak işi hayatına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Piyasadaki boşlukları, kendi kullandığınız ham maddelerin de piyasada bulunma zorluklarını göz önüne alarak bu ham maddeleri sağlamanın doğru olduğunu düşündük ve şirketi 1983 yılında kurduk. Bu şirketi, sadece suni deri, kauçuk, plastik yapıştırıcı ham maddeleri gibi piyasanın ihtiyaç duyduğu ürünleri getirip, depolayıp, satmak üzerine kurduk. Hızlı bir şekilde büyüdük. Bazı ürünlerde, üretimin de ihtiyaç olduğunu gördük ve şu anda ürettiğimiz poliüretan dahil olmak üzere üretime başladık. 2015 yılına kadar bu böyle sürdü. 2015 yılında o zamanki ortağımla farklı düşünceler ve farklı yolları seçtik kendimize ve şirketi asimetrik bölünme dediğimiz şekilde ham madde ticareti ve yurt dışından getirip depolayıp satma işini bırakıp, Kimteks Poliüretan olarak ayrıldık."

KİMPUR'un çok hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkati çeken Mizrahi, "Biz yıllardır hızlı bir şekilde büyüyen ve büyümeye devam eden bir şirketiz. Piyasadaki negatif algılamasın ama biz 'çok agresif bir büyüme planınız var' denilen şekilde büyüyoruz ve böyle büyümeye devam edeceğiz. Bu büyümemizin de pozitif ekonomik sonuçları olacak." ifadesini kullandı.

Mizrahi, KİMPUR'un kar eden ve bu karı ortaklarına dağıtan bir şirket olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kar, dağıtmaya da devam edeceğiz. Taahhütlerimiz arasında bu var. Dağıtılabilir karın yüzde 50'sini biz her sene ortaklara dağıtmayı taahhüt ediyoruz. Yani büyüme için para içeride kalsın, illa böyle yapalım diye bir iddiamız yok. Tam tersi biz ortaklarımıza kar dağıtmayı planlayan ve bunu vadeden bir şirketiz."

Şirket tarafından üretilen poliüretan maddesinin neredeyse günlük hayatın her alanında kullanılan bir madde olduğuna dikkati çeken Mizrahi, şunları kaydetti:

"Poliüretan dediğimiz maddenin hangi alanlarda kullanılmadığını söylemek daha kolay olur herhalde. Çünkü poliüretan hayatın her alanında var. Giydiğiniz ayakkabının tabanından tutun da yaşadığınız evin duvarının izolasyonuna, buzdolabının içindeki soğuğu, sıcağı engellemek açısından kapıda ve gövdesinde olan yer kaplamalarında, çatı panellerinde, otomotivin neredeyse her yerinde koltuktan, vites topuzuna kadar çok geniş bir kullanım alanı var. "

"Düzce'deki yatırımımız toplam 15 milyon dolar"

KİMPUR CEO'su Cavidan Karaca da şirketin halka arzla, gerçekleştirdiği önemli yatırımları sürdüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mevcut 110 milyon TL'lik bir sermayemiz var. Ortak satışı ve sermaye artışı anlamında yüzde 30'unun toplam halka arz gerçekleşmesi durumunda yüzde 27'nin üzerinde bir oran olacak. Eğer ek satış da gerçekleşirse yüzde 31,22'lik bir halka arz açıklık oranına ulaşacağız. Aracı kurumumuz tarafından pay fiyatı 29 TL olarak belirlendi. 20, 21,22 Nisan tarihlerinde de talep toplama gerçekleşiyor."

2015 yılı itibarıyla büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini belirten Karaca, "2015'ten günümüze olan dönemi biz bir dönüşüm ve değişim yönetimi dönemi olarak görüyoruz. 2015'ten 2021'e kadar satışlarda yüzde 208 büyümemiz, ihracatta ise yüzde 470 büyümemiz gerçekleşti." dedi.

Karaca, şirketin, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikasındaki üretim kapasitesini 65 bin tonlardan 129 bin tonlara taşıdıklarını ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki kapasite oranlarını büyütmemizin yanı sıra, ileriye yönelik yeni büyüme hedeflerimiz nedeniyle 2'inci yatırımı yapma kararı aldık. Düzce Organize'de olan bu yatırım 129 bin ton kapasiteye ek olarak 50 bin tonluk poliüretan 10 bin ton eva granül ve 5 bin tonluk bir pet geri dönüşüm tesisi ve poliüretan üretiminde kullanılan poliol üretimini kapsıyor. Bu da halka arzı yolculuğumuzdaki unsurlardan biri oldu. Bizim Düzce'deki yatırımımız toplam 15 milyon dolar. Fabrika, makine parkı ve bir de güneş enerji paneli yapıyoruz."

Türkiye'ye gerçekleştirdikleri yatırımların yanı sıra yurt dışında da önemli faaliyetler ve yatırımlar gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Karaca, şunları kaydetti:

"Yurt dışında da yatırımlarımız oldu. 2018 yılında Rusya'da KİMPUR RUS ismiyle ticari faaliyet gösteren bir şirket kurduk. Yine global KİMPUR International Global isminde 2021 yılı içerisinde hem ham madde tedariki hem ürün ihracatı anlamında ticari faaliyetlerde bulunmak üzere dünya genelinde bir oluşuma geçtik. Onun dışında da 25 bin ton kapasiteli Letonya'da bir mevcut halihazırda üretim yapan bir firma ile onların yüzde 25 ortaklığı bizim yüzde 75 bağlı ortaklığımız şeklinde, Avrupa pazarına daha çok hitap edecek."

Karaca, şirketin 45'ten fazla ülkeye ihracat yaptığına vurgu yaparak, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'ya kadar birçok pazarda şirketin etkin olduğunu söyledi.