KİMPUR Düzce'de kurulacak "çevre dostu" fabrikanın temelini attı - Haberler

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer alan Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ (KİMPUR), Düzce'de güneş enerji santralleri kuracağı ve çevre dostu ürünler üreterek ihracata katkı yapacağı fabrikanın temelini attı.

Ayakkabı, otomotiv, mobilya, ısıtma-soğutma ve yalıtım-inşaat gibi farklı sektörlerde kullanılan poliüretan sistemler üreten şirket, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaklaşık 250 milyon lira tutarındaki yatırımla sürdürülebilir büyümesine devam ediyor.

Üretimde yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden yararlanmak ve çevre dostu çözümler geliştirmek üzere Düzce'de üretim tesisi kurma kararı alan KİMPUR, proje için Pekintaş AŞ ile çalıştı.

Yıllık kapasitesi 65 bin ton olacak yeni yatırımın; 50 bin tonluk mevcut ürün grubu olan poliüretan sistemleri, 5 bin tonluk yeşil ürün gamı kapsamında pet atıklarından sentezlenerek üretilen geri dönüşüm tesisi ve polyester poliolü ile 10 bin tonluk ek "eva granül ham madde" üretim kapasitesine 2022-2024 döneminde ulaşması hedefleniyor.

Güneş enerji sistemleri yatırımıyla üretimde enerji maliyetlerini azaltarak ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmeyi hedefleyen KİMPUR, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yeni üretim tesisinde geri dönüşüme odaklandı.

KİMPUR, bu yatırımla toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 55'inin karşılanmasının yanı sıra yılda yaklaşık 679 ton karbondioksit salınımını azaltmayı amaçlıyor.

Üretim faaliyetlerini gerçekleştireceği Düzce'ye değer katmanın yanı sıra gençlere istihdam fırsatı da sağlamayı hedefleyen KİMPUR, tam otomasyona dayalı, üstün teknolojili yeni tesisiyle büyümesini sürdürecek.

"Ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlara devam ediyoruz"

KİMPUR Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, poliüretan sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak sürdürülebilir büyümelerini devam ettirmek ve çevre dostu çözümler geliştirmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Şirketin ISO 500'de 314. sırada, ihracat listesinde ilk 500 içinde yer aldığına ve sektörün önde gelen kimya sanayi şirketlerinden olduğuna işaret eden Mizrahi, "Hedefimiz; sadece Türkiye'de değil, dünyada da daha üst sıralara yükselmektir. Mevcut 129 bin ton olan kapasitemizi, yurt dışı ve Düzce yatırımlarımızla 200 bin tona çıkarmayı, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alarak konumumuzu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Mizrahi, ülkenin geleceğine duydukları güvenle doğaya, üretime ve insana değer veren yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki 10 yıl olası büyüme planlarımızı gerçekleştireceğimiz tesisimizin, Düzce için de önemli bir sanayi kuruluşu olacağından kuşkumuz yok." dedi.

"50'ye varan ülkeye ihracat yapıyoruz"

KİMPUR Üst Yöneticisi (CEO) Cavidan Karaca da törenden sonra AA muhabirine, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinin ardından Türkiye'deki ikinci tesisin temellerini Düzce'de attıklarını ifade etti.

Kapasite kullanım oranlarının artmasıyla Türkiye'de ikinci üretim yeri yapma kararı aldıklarını aktaran Karaca, sadece fabrikanın çevreci olmayacağını, aynı zamanda çevreci ürün gamına da sahip olacaklarını kaydetti.

Kasım ayı içerisinde tesisin inşaatının bitmesini hedeflediklerini dile getiren Karaca, "Amacımız aralık ya da 2023 Ocak başına üretime başlıyor olmak." ifadesini kullandı.

KİMPUR'un üretiminin yüzde 30'una yakınını ihraç ettiği bilgisini veren Karaca, "Amacımız büyümelerimizle yüzde 40'a ulaştırmak. O yolda da bu sene ciddi bir gelişimimiz var. 50'ye varan ülkeye ihracat yapıyoruz. Düzce de kapasite artışıyla yine hem iç pazara destek olacak hem de yüzde 35-40 kapasitesini de ihracat pazarları için üretim üssü olarak düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu yatırımla kalifiye istihdam artacak"

Projenin yapım işlerini yürüten Pekintaş AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Özhan Olcay ise Gümüşova OSB'nin, Düzce'nin en yeni OSB'lerinden biri olduğunu söyledi.

Yerel yöneticilerin destekleriyle bölgenin örnek teşkil ettiğine değinen Olcay, projenin amaçlarından birinin de yeşil üretim, çevreye, doğaya saygılı, prestijli tesislerin Düzce'ye kazandırılması olduğunu aktardı.

KİMPUR'la uzun yıllardır çalıştıklarını anlatan Olcay, "Bu yatırımla kalifiye istihdam artacak. Düzce'nin ufku açık, öğrenmeye, gelişmeye hazır ve bu konuda kendilerini gayret sarf etmek konusunda istekli gençleri burada iş bulacaklar." dedi.

Olcay, tesisin kendi enerjisini güneşten üreterek çevreye katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmalardan sonra İl Müftüsü Rüstem Can'ın dua ettiği törende, kurban kesildi.

Duanın ardından Mizrahi, Karaca, Olcay ve beraberindekiler, ilk betonun dökülmesi için butona bastı.

Törene, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş insanları katıldı.