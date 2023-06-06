Kilisli Zeytin Üreticileri Yüksek Rekolte Bekliyor

Kilisli zeytin üreticileri bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Zeytin hasadında "yok yılı" olmasına rağmen "var yılı" gibi üretim bekleniyor

KİLİS Meyvemsi aromasıyla Türkiye'deki kaliteli zeytin ve zeytin yağının üretildiği yerlerden olan Kilis'te bu yılki hasat döneminde "yok yılı" olmasına rağmen "var yılı" gibi üretim bekleniyor. Bölge üreticisinin yüksek rekolte beklentisi yüzleri güldürüyor.

Almanya uluslararası zeytinyağı yarışmasında altın madalya alan Kilis zeytinyağı ve zeytin üretimi, üreticilerinin yüzünü güldürmeye başladı. 150 ve 300 yıllık zeytin ağaçlarından "yok yılı" olmasına rağmen "var yılı" gibi verim bekleniliyor. Coğrafi işaret tescilli lezzetlerden Kilis zeytinyağı ve zeytini, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da rağbet görüyor. Coğrafik işaretin alımından sonra üretim alanı da artan Kilis'te yaklaşık 300 bin dekarda üretim yapılıyor. Yüksek rekolte beklenen yeni sezonun heyecanı sarar üretici, bölgede toplam 4 milyon adet bulunan zeytin ağacından bu sezon yaklaşık olarak sofralık ve yağlık 60 bin ton civarında ürün bekliyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, zeytin üreticisinin yüzünün gülmeye başladığını belirterek, "İlimizde önemli geçim kaynaklarından olan zeytinin çiçeğinden taneye dönüşümü başladı yeni umutlara merhaba dedi. İlimizde bu sene yok yılı ama maşallah var yılı. Çiçeklerin meyveye dönüşmesi ile bu dönem 'yok yılın'dan, 'var yılı'na dönüştü. Bunda hava şartları ve iklim şartları etkili olabilir. Tam bitkinin çiçek döneminde her dönemde meydana gelen aşırı sıcaklık zeytinde çiçek dökmeye sebep oluyordu. Gördüğünüz gibi bu sene çiçekten meyveye dönüşümü başladı ve oradan da zeytinyağına dönüşümü devam edip sonra da sofralarımıza yolculuğu başlayacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.