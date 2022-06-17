Zeytin üreticileri yeni sezondan umutlu

Kendine özgü yağlık türüyle Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te, üreticiler bu sezon yüksek verim bekliyor.

Kilis'te üretilen zeytin ve zeytinyağı, aroması ve kendine has tadıyla öne çıkıyor. Coğrafi işaret tescilli lezzetlerden Kilis zeytinyağı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da rağbet görüyor.

Yaklaşık 300 bin dekarda zeytin üretimi yapılan kentte, üreticileri yeni sezonun heyecanı sardı. 4 milyon zeytin ağacından bu sezon yaklaşık 60 bin ton civarında ürün alınması bekleniyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, zeytinciliğin kentin önemli geçim kaynakları arasında yer aldığını söyledi.

Zeytinde "var yılı" olduğu için bereketli bir sezon beklediklerini aktaran Özdemir, "Bu yıl 60 bin ton rekolte bekliyoruz. Bunun 10 bin tonunu sofralık, 50 bin tonunu yağlık olarak beklemekteyiz. Geçen yıl 8 bin ton zeytinyağı elde ettik. Bu sene 12 bin ton zeytinyağı beklentimiz var. İnşallah bereketli olur. Zeytinler yeni umutlara 'merhaba' dedi. Bu yıl zeytin verimi yüksek." diye konuştu.

Coğrafi işaretinin alınmasıyla kentte zeytin üretim alanlarının genişlediğini dile getiren Özdemir, çiçeklenme döneminde hava sıcaklığının normal seyretmesinin verimi olumlu etkilediğini ifade etti.

Çiftçi Mehmet Canbakış da 50 dönümde zeytin üretimi yaptığını, rekoltenin yüksek olduğunu belirtti. Bu yıl Kilis yağlık zeytinin diğer türlere oranla daha yüksek ürün verdiğine dikkati çeken Canbakış, 3 ton zeytinyağı beklediklerini kaydetti.

Çiftçi Mehmet Karasu ise 40 dönümde zeytin üretimi yaptığını, bereketli bir sezon geçireceklerini söyledi.