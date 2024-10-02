Kilis'te Yeni Sezon Zeytin Hasadı ve Soğuk Sıkım Yağ Üretimi Başladı

KİLİS'te, yeni sezon hasadı yapılan zeytinlerin soğuk sıkım yağ üretimine başlandığı.

Kilis ekonomisi ve tarımsal üretiminde büyük öneme sahip olan ve kentte 300 bin dekar alanda üretimi yapılan zeytinin hasadı başladı. Hasadı yapılan zeytinlerin tesislerde soğuk sıkım yağ üretimi de başladı.

Zeytinyağı işletme tesisi sahibi Ali Hayta, yeni sezon hasadı yapılan zeytinlerin tesislere getirilmesine başlandığını belirterek, "Bu yılın ilk hasadı yapıldı ve zeytinler tesisimize getiriliyor. Zeytinler makinelerde işlenerek yağa dönüştürüyoruz. Soğuk sıkım zeytinyağımız sofralarda yerini almaya başlayacak" diye konuştu.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA