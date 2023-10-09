Kilis'te Yağan Sağanak Yağmur Zeytin Üreticilerini Sevindirdi

Kilis ve ilçelerinde yağan sağanak yağmur, zeytin ağaçlarına ilaç gibi geldi. Rekoltenin kuraklığa rağmen iyi olduğu senede fiyatların da yüksek olduğu bildirildi. Son yağan yağış zeytinde erken hasada yol açtığı gibi çiftçinin de yüzünü güldürdü.

Kilis'te ve ilçelerinde yağan sağanak yağmur zeytin ağaçlarına ilaç gibi geldi. Rekoltenin kuraklığa rağmen iyi olduğu senede fiyatların da yüksek olduğu bildirildi.

Son yağan yağış zeytinde erken hasada yol açtığı gibi çiftçinin de yüzünü güldürdü. Kilis bölgesinde yaklaşık son 6 aydır yağış görülmemesi nedeniyle zor günler yaşayan çiftçiler, yağmur sayesinde zeytinler için umutlandı. Rekoltenin kuraklığa göre iyi olduğu yılda ise zeytinyağının kilosu 150-160 TL den satılırken, hasadın başlamasından sonra ise 200 ve üzerine çıkabileceği söylendi.

"Dünyaya en kaliteli zeytinyağı Kilis'ten gidiyor"

Dünyaya en kaliteli zeytinyağını Ekim'in 15'inden sonra Kilis'ten gideceğini aktaran Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, "Son yağan yağmur zeytine ve toprağa ilaç gibi geldi. 6 aydır beklediğimiz yağmur, zeytinde yağ oranında yüzde 30 ile 40 arasında artışta katkısı oldu. Yağan yağmur, zeytine ve toprağa ilaç gibi geldiği için çiftçilerin daha fazla kazanmasını sağladı, yüzünü güldürdü. Ekimin 15'i gibi zeytine hasadına başlayacak ve Kilis'ten dünyaya en kaliteli zeytinyağını sunmaya çalışacağız" dedi.

"6 aydan beri beklediğimiz yağmur zeytine ilaç gibi oldu"

Kurak bir yıl olduğu için rekoltenin düşük olduğu senede son yağan yağmurun zeytine ilaç gibi yaradığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "İlimizde 300 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılmaktadır. Kuraklıklara ve olumsuzluklara rağmen rekolte bu sene çok şükür iyi, beklentimiz yüksek. Diğer illere göre Kilis'te en çok zeytinyağı ihracata gitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zeytinyağını altınla yarışıyor"

Kuraklıklarla birlikte gelen rekolte düşüklüğünden dolayı zeytinyağı fiyatlarının yükseleceğini söyleyen Özdemir, "Türkiye genelinde anormal derece rekolte düşük fiyatlarında 200 TL üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Diğer illere göre zeytinyağının tadı ve aramosı diğer illere göre daha çok tutulan üründür. Biz ilimizden başta Avrupa olmak üzere her tarafa ihracat yapmaktayız. Zeytinin başkentinde hasat başladı" diye konuştu. - KİLİS