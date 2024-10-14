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Kilis'te Üzüm Pekmezi Üretimi Artıyor

Kilis'te Üzüm Pekmezi Üretimi Artıyor
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Kilis'teki üzüm üreticileri, bu yıl tanesi istenilen değeri bulamayan üzümlerini pekmez yapma yoluna gidiyor. Zorlu süreçlerden geçen üzümler, doğal pekmeze dönüştürülerek günde 20 ton işleniyor ve kilosu 200-250 TL'den satılıyor.

Kilis'te yaş üzümün taneleri zorlu işlemlerin ardından kış mevsiminin önemli besin kaynaklarından olan pekmeze dönüşüyor. Bölgedeki fabrikalarda ve evde çeşitli yöntemlerle yapılan doğal pekmezin kilosu 200-250 TL arasında satışa sunuluyor.

Türkiye'de bağcılık yapılan kentlerden biri olan Kilis'te üzüm taneleri, suyunun sıkılması ve dev kazanlarda kaynatılması gibi farklı aşamaların ardından pekmeze dönüşüyor. Bu yıl tane üzümün istediği değeri bulamadığını belirten üreticiler, üzümlerden pekmez yapmaya yöneldi. Musabeyli ilçesine bağlı birçok köyde pekmez üretim tesisi kuruldu. İlçeye bağlı Uğurtepe köyünde kurulan pekmez üretim fabrikasında teknolojik imkanlarla üzüm pekmezi üretimi yapılıyor. Üzüm bağlarından toplanan üzümler, fabrikaya getirildikten sonra ilk önce yıkanıyor. Çöpü ve dış kabuğu çıkarıldıktan sonra presle üzümün suyu çıkarılıyor. Daha sonra üzüm dinlendirme tanklarında bekletildikten sonra kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

Pekmez üreticisi Mehmet Gün, bağ bozumunun ardından toplanan üzümleri pekmez yaparak iç piyasaya gönderildiğini ifade ederek, "Çevre köylerdeki bağlarından toplanan üzümleri pekmeze dönüştürüyoruz. Üzümleri çiftçiden satın alıyoruz veya kiralama yöntemine gidiyoruz. Tesisimizde yaklaşık günde 20 ton yaş üzüm işliyoruz. Çiftçilerimiz üzümden yapılan pekmezlerini alıyorlar, satmak isteyen üreticilerin pekmezini de satın alıyoruz. Günlük 2-3 ton pekmez üretecek kapasitemiz var. Yaş üzümden sezonda yaklaşık 70 ton pekmez üretimi yapıyoruz. 2024 yılı pekmez döneminde pekmezin kilosu 200-250 TL civarında alıcı buluyor" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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