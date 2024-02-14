Kilis'te Sevgililer Günü Yoğunluğu

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Kilis'te çiçekçilerde yoğunluk başladı.

Kilis'te çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Şehrin farklı yerlerinde yer alan çiçekçiler dünden itibaren mesai yapıyor. Dün alınan siparişleri bugün yetiştirmeye çalışan çiçekçiler, 14 Şubat'a özel fazla eleman da çalıştırıyor. En çok kırmızı gülün tercih edildiği çiçeklerde en ekonomik bukette 200 TL' den başlıyor.

"Yoğunluk başladı"

Kilis'te 40 yıldır çiçekçilik işiyle uğraştığını söyleyen İşletmeci Murat Elmalı, "14 Şubat Sevgililer Gününde çok yoğun oluyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra işlerimizde düşüş meydana geldi. Depremlerden 1 yıl geçti ama bu sene 14 Şubat tarihinde işler arttı. Genelde vatandaşlar kesme çiçek, buket çeşitleri, karanfil ve lale gibi çiçekleri tercih ediyor. Şimdiden tüm halkımızın sevgililer günü kutlu olsun" dedi. - KİLİS