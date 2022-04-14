Kilis'te marul hasadı başladı

KİLİS (AA) - Kilis'te önemli gelir kaynaklarından olan marulun hasadına başlandı.

Tarlada tanesi 2 liradan alıcı bulan marul, çevre illerde market ve pazarlarda satışa sunuluyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, çiftçileri ziyaret ettiği tarlada gazetecilere, çiftçinin her koşulda üretime devam ettiğini söyledi.

Özdemir, "Kentte yaklaşık 5 bin dekarda marul üretimi yapılıyor. Dekarda yaklaşık 3 bin adet marul çıkıyor. Tarladan çıkış fiyatı birinci sınıf ürün 2 lira, markette 10 lira. Aracılar daha çok kazanıyor. Burada üretici de tüketici de kazanmıyor. Bu sene arz talebe yetmiyor. Talep çok, arz az. Üretim alanımız gittikçe düştü. Çiftçilerimizin ellerine sağlık. Bereketli hasatlar diliyoruz." dedi.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara da girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen üretime devam ettiklerini belirtti.

Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Mesut Özgür de devlete hizmet için üretime devam ettiklerini ifade etti.

Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının önüne geçebilmek adına üretici pazar yerlerinin kurulması için girişimlerde bulunduklarını aktaran Özgür, bunu faaliyete geçirdiklerinde mağduriyeti gidereceklerini söyledi.

Çiftçi Mehmet Şentiryaki ise bu yıl 8 dönümde marul üretimi yaptığını dile getirdi.