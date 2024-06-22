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Kilis'te Lavanta Hasadı Başladı

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Kilis'te alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen lavanta bahçesinde hasat başladı. Genç çiftçilerin gelir kapısı haline gelen lavanta, Türkiye'nin değişik illerine pazarlanıyor. Lavanta tarlası aynı zamanda doğal fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılıyor.

Kilis'te alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen lavanta bahçesinde hasat başladı. Kadın girişimci Kübra Mercimek, eşinin de desteği ile hayalini gerçekleştirdi.

Kilis merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde yaklaşık 10 dekarlık alanda alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen lavantanın hasadı başladı. Yüksek rekolte beklentisiyle başlayan hasat, genç çiftçilerin gelir kapısı haline geldi. Hasadı yapılan lavanta, yağı çıkarıldıktan sonra çeşitli alanlara bölünerek oluşturulan marka ile internet üzerinden Türkiye'nin değişik illerine pazarlanıyor. Birçok vatandaş için doğal fotoğraf stüdyosuna da dönüşen mor lavanta tarlası, fotoğrafçıların da uğrak noktası oldu.

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te lavanta hasadının başladığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Kent genelinde her geçen gün alternatif ürün olarak artan tıbbi aromatik bitki olan lavanta hasadı başladı. Genç girişimci ailenin sadece hobi olarak kurduğu bahçeden şu anda on dekar alanda üretim yaparak hem ziyaretçi akınına uğruyor hem de yerli turistlerin gezebileceği ve fotoğraf çekebileceği bir alan sunarak geçimine katkı sağlıyor. Kozmetik ve ilaç olarak kullanılan lavantada her yıl üretim artıyor. Şu anda her evde bulunan lavanta olmazsa olmazların arasına girmiş bulunmakta" dedi.

"Eşimle beraber hobi olarak lavanta bahçesini kurduk"

Eşinin isteği üzerine 3 yıl önce atıl araziye lavanta ektiğini söyleyen Selim Mercimek, "Eşimle beraber hobi olarak lavanta bahçesini kurduk. Bu yıl üçüncü hasadımıza başladık. Bahçemize gelen ziyaretçilerin artmasıyla büyük bir sevinç içerisindeyiz. Lavantanın şehrimiz için iyi bir yatırım aracı olduğuna inanıyoruz. Lavanta yetiştirmekle kalmayarak, lavantanın ürünlerini çıkartmaya başladık. Küçük şişelere koyduğumuz lavanta yağı ve sabunlarına vatandaşlar çok büyük ilgi gösterdi" diye konuştu.

"Lavanta yağı, sabun, kese ve mum gibi ürünler yapıyoruz"

Hobi amacıyla ekilen lavanta bahçesinin gelir kapısı olduğunu söyleyen Kübra Mercimek ise, "Eşimin desteğiyle ekmiş olduğumuz lavanta bahçesinde hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Hasattan aldığınız çiçeklerin yağını çıkartıyoruz. Oluşturduğumuz marka ile lavanta ürünlerini internet üzerinden ülkenin dört bir tarafına gönderiyoruz. Lavanta yağı, sabun, kese ve mum gibi ürünler büyük ilgi görüyor. Boş kaldığım zamanlarda araştırarak bu yıl lavanta şerbetini bahçeye gelen misafirlere sunmaya başladım. Bir sonraki hedefim bu araziyi iki katına çıkarmak ve Kilis'te lavanta tesisi kurmak istiyoruz. Bu konuda da devletimizden destek bekliyoruz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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