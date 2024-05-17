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Kilis'te Kimyon Hasadı Başladı

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Kilis tarımında önemli bir yer tutan ve atıl arazilerde yetiştirilen kimyonun hasadına başlandı. Bu yıl rekoltenin yüksek olması çiftçinin yüzünü güldürürken kimyonun kilosu 200 TL'den satılacak.

Kilis tarımında önemli bir yer tutan ve atıl arazilerde yetiştirilen kimyonun hasadına başlandı. Bu yıl rekoltenin yüksek olması çiftçinin yüzünü güldürürken kimyonun kilosu 200 TL'den satılacak.

Suriye sınırına yakın bölgelerdeki atıl arazilerde yetiştirilen kimyon, Türkiye'nin tarımına ve ekonomisine katkı sağlıyor. Yüksek kalitesi dikkat çeken kimyon, çiftçilere yeni bir gelir kaynağı, tüketicilere ise kaliteli bir ürün sunuyor. Kilis tarımında bu sezon yaşanan yüksek rekolte sevinci, bölgenin tarım potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Şubat ayı içerisinde tohumunu toprakla buluşturulan kimyonun hasadı başlarken çiftçiler, Haziran ayı sonuna kadar hasadın süreceğini söyledi. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçiler ile birlikte toplanan kimyonlar güneşte kurutularak biçerdöver ile tohumdan ayırtılıp sofralara hazır hale getiriliyor.

Kilis'te 50 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştirildiğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Suriye'nin sıfır noktasında tıbbi ve aromatik bitkilerden olan kimyonda hasat başladı. Tıbbi aromatik bitki çeşitlerinde üretim alanı artarak son beş yıl içinde 50 bin dekara kadar çıktı. Üreticiler, girdi maliyetinin artması ile alternatif ürün olan tıbbi aromatik bitkiler yani bu kişniş, kimyon, çörek otu gibi bitkilere yöneldi. Biz şuan Suriye'nin sıfır noktasında Türk ve Suriye kardeşliği içerisinde hasat yaptık. Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'ye geldikten sonra ülkenin tarımına katkı sunabilmek için çalışmaya başladılar. Beklentimiz dekara 100 kilogram. Kimyonun kilosu 200 TL ve üzerine alıcı buluyor. Geçen seneye göre verimimiz yüksek. İnşallah daha da iyi olur" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kilis Suriye Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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