Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, arpa, buğday, mercimek ve nohut hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yağış miktarının artmasıyla rekoltenin yüzde 50 civarında arttığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, hububat hasadı başladı.

365 bin dekar alanda tarla bitkileri ekiminin yapıldığı kentte, arpa, buğday, mercimek ve nohut hasat ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, "Geçen yıllarda kuraklıktan dolayı tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de düşüşler vardı. Bu yıl yağış miktarının artmasıyla rekoltemiz geçen yıla oranla yüzde 50 civarında arttı. Geçen yıllarda buğdayda dönüm başına 200 ila 250 kilogram civarında ürün alınırken bu yıl rakam 450 kilograma çıktı. Arpada ise geçen yıl 70 ila 80 kilogram olan rekoltenin bu yıl 150 kilogram civarında olmasını bekliyoruz." dedi.

Kökçüoğlu, kentte bazı bölgelerde dolu nedeniyle verim düşüşleri olsa da rekoltenin genel anlamda yükseldiğini belirtti.

Arpa, buğday, mercimek ve nohut gibi ürünlerin stratejik ürünler olduğuna dikkati çeken Kökçüoğlu, "Bu ürünleri dışa bağımlı olmadan üretmemiz gerekir. Bu nedenden dolayı da çiftçilerimizin tarla alanlarında meyveciliğe dönmemesi konusunda hassasiyet göstermelerini istiyorum." diye konuştu.