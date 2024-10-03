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Kilis'te Erken Hasat Zeytin Toplama Sezonu Başladı

Kilis'te Erken Hasat Zeytin Toplama Sezonu Başladı
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Kilis'te zeytin üreticileri, erken hasat ile soğuk sıkım zeytinyağı üretimine başladı. Bu yıl yağışların fazla olmasi nedeniyle hasatlar 10 gün önce başladı. Kilis zeytini, yüksek yağ oranı ve lezzetiyle dikkat çekiyor.

Türkiye'de önemli bir zeytin merkezi olan Kilis'te bazı üreticiler, soğuk sıkım yapmak için hasada erken başlayarak hummalı bir şekilde zeytin topluyor.

Suriye'ye sınır kent olan ve 3 milyon 500 bin zeytin ağacının bulunduğu Kilis'te üreticilerin zorlu mesaisi başladı. Türkiye'nin zeytinyağı üretim merkezi olan Kilis'te, erken hasat edilen zeytinlerden sezonun ilk soğuk sıkım zeytinyağı üretilmeye başlandı. Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı yaklaşık 10 gün önce başlayan erken hasat, üreticilerin yüzünü güldürdü. Kentte gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda bölgede zeytin üretiminin geçmişi binlerce yıl öncesine gidiyor. Yüksek yağ oranı ve lezzetiyle dikkatleri çeken Kilis zeytini, son yıllarda ekonomik değeriyle de ön plana çıkıyor.

Erken hasat döneminde elde edilen zeytinyağının polifenol içeriği bakımından zengin olduğunu söyleyen Ali Hayta, "Kilis zeytinyağı polifenol açısından oldukça zengin özelliklere sahip. Zeytinyağı değerlendirmesi açısından bakıldığı zaman, acılık ve yakıcılık oldukça yüksek, meyvemsilik kısmen orta kalmaktadır. Bu zamanda kadar Kilis yağlık zeytini üzerinde çok fazla çalışma yapılmamış. 6 yıldan beri bölgemizde yetişen bu çeşit üzerine çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Ürettikleri zeytinyağı ile uluslararası yarışmalarda 20'nin üzerinde altın madalya kazandıklarını belirten Hayta, "Bu madalyalar Japonya'da, Milano'da, Berlin'de, Kanada'da, Londra ve New York'taki yarışmalarda alınan madalyalar. Bizim amacımız Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nin belirlemiş olduğu standartlarda iyi zeytinyağı üretebilmektir. Sezon boyunca yaklaşık 20 ton zeytinyağı üretimi yapılıyor. Erken hasat soğuk sıkımın ardından hasadın son evresinde yemeklik zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizi başta Amerika olmak üzere İsveç, Norveç, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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