Kilis'te Domates Hasadı Başladı

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Polateli ilçesinde domates hasadının başladığını ve bu yıl yüksek rekolteyle çiftçilerin memnun olduğunu belirtti. Tarlada 8 TL olan domatesin marketlerde ise 15 TL olduğunu ifade eden Özdemir, aracıların daha fazla kazandığına dikkat çekti.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, kentin önemli geçim kaynaklarından olan domatesin hasadına başlandığını belirterek, "Domates hasadına Polateli ilçemizde başlandı. Polateli ilçemizin en önemli geçim kaynağı domateste bu yıl rekoltenin yüksek olması çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor" dedi.

Özdemir, domatesin tarlada 8 markette ise 15 liradan alıcı bulduğuna da dikkat çekerek, "Şu anda tarlada fiyatı 8 TL olan domatesin marketlerdeki fiyat 15 TL civaındadır. Aradaki makas uçurumu neredeyse iki kat. Burada aracılar daha çok kazanıyor. Kilis'te yaklaşık 9 bin dekarda alanda domates üreteme yapılıyor" dedi.