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Kilis'te Balık Sezonu Başladı

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Av yasağının kalkmasıyla birlikte Kilis'te balık sezonu açıldı. İskenderun, Mersin ve İzmir Körfezi'nden getirilen balıklar satışa sunuluyor. Balık satıcısı Uğur İncirli, en çok satılan balık türlerinin hamsi, istavrit, uskumru ve palamut olduğunu belirtti.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık sezonu açılırken Kilis'te balıklar tezgahtaki yerini aldı.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte İskenderun, Mersin ve İzmir Körfezi'nden getirilen balıklar satışa sunuluyor. Balık satıcısı Uğur İncirli av sezonunun açıldığını belirterek, "15 Nisan'da başlayan av yasağına 6 ay boyunca mesai molası verdik. Sezonun başlamasıyla birlikte vira bismillah diyerek Ege, Akdeniz ve Karadeniz'den toplanan balıklar körfezlere geliyor. Bizler de araçlarımızla en güzel balıkları Kilis'e getirerek vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kent genelinde en çok satılan balık türleri hamsi, istavrit, uskumru ve palamut oluyor. Şu an balık çeşitlerinde fiyatlar yüksek ama ilerleyen günlerde havaların biraz daha soğumasıyla birlikte fiyatların düşeceğini ümit ediyoruz. Geçen sene hamsinin fiyatı 80 ile 100 TL arasındayken bu sezon ise 150 TL'den tezgahlara indirdik" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İskenderun Ekonomi Güncel Mersin kilis

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