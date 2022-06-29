Kilis'te acı biber tarlada 6 TL, markette 15 TL'den satılıyor - Haberler

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Kilis'te acı biber tarlada 6 TL, markette 15 TL'den satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kilis'te acı biber tarlada 6 TL, markette 15 TL'den satılıyor

Kilis'te acı biber hasadına başlandı.

Kilis'te acı biber hasadına başlandı. Tarlada 6 TL'den satılan biber, marketlerde 15 TL'den satılıyor.

Türkiye'de biber üretiminde 2'nci sırada bulunan Kilis'te acı biber hasadı başlandı. Emeklerinin karşılığını acı biber hasadı yaparak kazanan üreticiler, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Elbeyli ilçesinde çalışmaya başladı. 45 gün önce dikilen biber fidelerinden ilk hasadın yapılması için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda mesai başladı. Gübreleme ve çapa gibi yoğun emek harcanan süreçlerden geçen biber, acı ve tatlı şekilde sofraların vazgeçilmezi olurken, salçalık ve kurutmalık olarak hazırlanan acı ve tatlı biberler de birtakım işlemlerin ardından sofralara geliyor.

Suriye sınırında hasat başladı

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Suriye'ye sınır noktada biber hasadının başladığını ifade ederek "İlimizde yaklaşık 45 bin dekar alanda biber üretimi yapılmaktadır. Bunun 20 bin dekarı kurutmalık, 25 bin dekarı salçalık ve dolmalık çeşidi olarak üretilmektedir. Bu yıl çitçilerimiz, dolu ve afata maruz kaldı. Bütün olumsuzluklara rağmen üretime devam etti. Geçen yıla oranla verim biraz düşük. Şu anda dolmalık biberin kilosu tarlada 6 TL, marketlerdeki fiyatı ise 15 TL. Burada üretici de kazanmıyor, tüketici de kazanmıyor. Aracılar daha çok kazanıyor" dedi.

"Biber tarlada 6 TL, markette 15 TL"

Kentte biber üretimi yapan Mesut Yavuz, tarladan biberin kilosunu 5.5-6 TL arasında verdiklerini ifade ederek, "Gaziantep'te 15 TL'den satılıyor. Halde bizden ucuz alıp kendileri pahalıya satıyorlar. Bu konuda devletimizden bir çare istiyoruz. Çiftçi gerçekten çok mağdur, Elbeyli'den Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Mersin tarafına gönderiyoruz" diye konuştu. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Elbeyli Suriye Kilis Ekonomi Haberler

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