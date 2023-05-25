Kilis'te 23 Bin Metrekarelik Yeni Sebze Hali Kompleksinin Temeli Atıldı

Kilis Belediyesi tarafından inşa edilecek yeni sebze hali kompleksinin temeli atıldı. Vali, Milletvekili ve Belediye Başkanının katıldığı törende konuşmalar yapıldı ve dua edildi.

Kilis'te 23 bin metrekareye inşa edilecek sebze hali kompleksinin temeli atıldı.

Törende konuşan Vali Recep Soytürk, kentte sebze haline ihtiyaç olduğunu, el birliğiyle merhum belediye başkanı Abdi Bulut'un hayali olan projelerini gerçekleştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da yeni sebze hali kompleksinin üreticilerin ihtiyaçlarına cevap vereceğini dile getirdi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise eski sebze halinin artık ihtiyacı karşılamadığını ifade etti.

Yeni yapılacak sebze halinin hayırlı olması temennisinde bulunan Ramazan, şöyle konuştu:

"Eski sebze halimiz 5 bin metrekare alan üzerine kurulu ve artık memleketimizin de gelişmesi ile talebi karşılayamayacak durumda. Bugün temelini atacağımız bu sebze hali kompleksi ise 23 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Kompleks, biri 2 bin 600, diğeri 2 bin 400 metrekare olmak üzere iki hal binası, 4 balıkçı dükkanı, bir idari bina, bir mescit, bir kantar, 8 dükkandan oluşan 450 metrekare sosyal tesis ve hal kompleksinin ihtiyacını karşılayacak bir su deposundan oluşmaktadır."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve protokol üyeleri butona basarak sebze halinin temelini attı.