Kilis'te 10 Bin Dekarlık Nar Hasadı Başladı

KİLİS'te, 10 bin dekar alanda üretimi yapılan nar hasadına başlandı.

Kilis tarımında önemli bir yer tutan narın hasadına başlandı. 10 bin dekar alanda nar üretimi yapılan narda hasadın başladığını anlatan Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Daha öncesinde bahçe kenarlarında yetiştirilen evlerde tüketilen nar, 2006 yılından itibaren Devletin verdigi desteklerle 10 bin dekar ala yayıldı. Şunanda kilitse Üretilen narlar ihracata gitmektedir hangi ülkelere gidiyor Almanya, Katar, Irak ve birçok Avrupa ulkelerine ilimizden İhracat yapmaktayız, Bereketin simgesi Nar, Dekara 4 ton beklentimiz var Şuanda Tarlada 10 liraya alıcı buluyor marketlerde ise 30 liraya satılıyor burada kazanan her zaman aracılar oluyor dedi.