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Kilis'in Tescilli 'Horoz Karası Üzümü' Zorlu Yolculuğuna Başladı

Kilis'in Tescilli 'Horoz Karası Üzümü' Zorlu Yolculuğuna Başladı
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Kilis'te üretilen ve tescilli olan Horoz karası üzümü, hasat işleminden sonra güneş altında kurutularak sofralara ulaşmak için hazırlanıyor. Üzüm, çiftçilerin geçim kaynağı ve kış aylarının vazgeçilmezi olarak önemli bir rol oynuyor.

Kilisin tescilli ürünleri arasında yer alan 'Horoz karası üzümü'nün sofralara ulaşmak için zorlu yolculuğu başladı.

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te, kentin tescilli ürünleri arasında yer alan ve çiftçilerin olmazsa olmazı olan 'Horoz karası üzümü'nün zorlu yolculuğu başladı. Bağ makasıyla teveklerden kesilen üzümler, tanelerinken hem salkımından hem de çürüğünden ayrıldı. Sağlam olan üzümler, potasyum, soda ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak daha önce hazırlanan sergi alanlarında 7 ile 10 gün içerisinde güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Kilis karası, budama ve temizleme işlemlerinin ardından hasadından işlenmesine kadar her evresinde üreticisine katı sunuyor. Kilis'in verimli topraklarında yıllardır üretimi yapıldığı için şehrin adıyla anılan siyah üzüm, devlet desteğiyle 2020 yılında kurulan Üzüm Birliği sayesinde hem iç hem de dış piyasaya ihracat yapılarak, kış aylarının vazgeçilmezi oluyor. 7 ile 10 gün boyunca güneş altında bekliyor. Üzümün kurusu ve yaşı, bölge tarımına kattığı değer ile siyah inci olarak anılıyor.

Sezon boyunca yaklaşık olarak 300 ton üzüm işlendiğini söyleyen Üzüm Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Yalçın, "Çiftçilerin geçim kaynağı olan birlik 2021 yılında faaliyete geçti ve GAP İdaresi, İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Kilis Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak 2020 yılında kuruldu. Yaklaşık olarak 4 yıla yakın bir süredir üzüm işleme tesisimizde üzümleri işleyip dünyanın dört bir tarafına göndererek mesaimize devam ediyoruz. Kilis'in adı ve coğrafyasıyla birleşen ve tescilli ürünü olan 'Horoz Karası üzümü 'nün sofralarımıza zahmetli yolculuğu devam ediyor. Bağlardan kesilen üzümler, ilk olarak güneş altında yaklaşık 7 ile 10 gün boyunca kurutuluyor ve daha sonra tüccarı olan ve olmayan üreticiler, ürünlerini birliğe getirerek piyasaya sunmak için hazır hale getiriyoruz. Sezonun başlamasıyla birlikte 2 vardiya şeklinde 44 kişi ile çalışarak günümüze kadar 300 ton üzüm işledik. Hedefimiz 500 ile 600 ton civarında. Tesiste işlenen üzümler, İstanbul, Ankara, Bursa ve Trabzon gibi illere gönderiyoruz. Hem iç piyasaya hem de dış piyasaya gönderimini sağlıyoruz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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