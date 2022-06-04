Kilis'in "kırk semseği" coğrafi işaretle tescillendi - Haberler

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Kilis'in "kırk semseği" coğrafi işaretle tescillendi

AA - Cebrail Caymaz - Ekonomi
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Kilis'in 'kırk semseği' coğrafi işaretle tescillendi

Kilis mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Kırk semseği" coğrafi işaretle tescil edildi.

Kilis mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Kırk semseği" coğrafi işaretle tescil edildi.

Kilis Belediyesinin "Kırk semseği" için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kilis mutfağının değerlerini tescil ettirmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ramazan, "Kilis kültürümüzde ve mutfağımızdaki kendine has tadıyla ayrı bir yeri olan Kilis kırk semseğinin coğrafi işaret tescilini alarak Kilisimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

AA / Cebrail Caymaz - Ekonomi

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