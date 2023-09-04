Kilis İl Jandarma Komutanlığı Anız Yakma Uyarısı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız yangınlarına karşı 110 çiftçiye broşür dağıtarak uyarılarda bulundu. Anız yakmanın toprağın dengesini olumsuz yönde etkilediği ve çevreye onarılması mümkün olmayan zararlar verdiği gerekçesiyle 'Anız Yakma, Geleceğini Karartma' projesi başlatıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız yangınlarına karşı 110 çiftçiye broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından anız yakmanın toprağın dengesini olumsuz yönde etkilemesi ve çevreye onarılması mümkün olmayan zararlar verdiği gerekçesiyle "Anız Yakma, Geleceğini Karartma" projesi başlatıldı. Bu çerçevede 110 vatandaş bilgilendirilerek broşür dağıtıldı. Farkındalık yaratmak maksadıyla, vatandaşların görebileceği yerlere afişler asıldı. - KİLİS