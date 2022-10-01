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Kilis ekonomi: Kilis'te üzüm hasadının sonuna gelindi

Ekonomi Haberleri

Kilis ekonomi: Kilis'te üzüm hasadının sonuna gelindi

Gelen Kilis haberlerine göre Kilis'te, yaş ve kuru olarak tüketilen üzüm hasadının sonuna gelindi.

Kilis'te, yaş ve kuru olarak tüketilen üzüm hasadının sonuna gelindi.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis'te, üzüm üreticilerinin bir kısmı üzümlerine yaş olarak piyasaya sürerken, bir kısmı da kurutarak, piyasaya sürdü. Bazı üreticilerin ise pekmez yaparak üzümlerini değerlendirirdi.

Üzüm hasadının bir hafta içerisinde tamamlanacağını, kuru üzüm için serilen üzümlerinde toplanmaya başlandığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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