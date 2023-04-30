Kılıçdaroğlu: Orta sınıf yok edildi, beyaz yaka-mavi yaka ayrımı yapmayalım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'de bir küçük zümre dışında toplumun tüm kesimleri, ekonomik buhran başta olmak üzere, onun tetiklediği gıda krizi ve barınma krizi tarafından kuşatılmış durumda. Orta sınıf yok edildi… Bakın, yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Buna hiçbir sistem dayanmaz, çöker. Emin olun çöker. Bugün, her sabah daha fazla yurttaşımız yoksulluğa uyanıyor. Bu ülkede ya demokrasiye sahip olabiliriz ya da birkaç kişinin elinde toplanmış büyük bir servete sahip olabiliriz. Ama ikisine birden sahip olamayız. Bay Kemal için orta sınıf ne? Güvenli bir işi olan, bir ev sahibi olan, tasarruf edebilen, geleceğe yatırım yapabilen, çocuğunun eğitim parasına gücü yeten sınıf, orta sınıftır ve bu, yakaya bağlı değildir. Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında "Emekçiler" başlığıyla bir video yayınladı. Mavi yaka-beyaz yaka ayrımına inanmadığını ve iki sınıfın da emekçi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"BEN, BU BEYAZ YAKA-MAVİ YAKA İŞİNE İNANMAM. ÖYLE DİYORLAR AMA ONLAR DA EMEKÇİ, BUNLAR DA EMEKÇİ. BİRİ OFİS EMEKÇİSİ, DİĞERİ FABRİKA"

"Sevgili halkım; bugün beyaz yakalı emekçilere seslenmek istiyorum. Bakın; ben, bu beyaz yaka-mavi yaka işine inanmam. Öyle diyorlar ama onlar da emekçi, bunlar da emekçi. Biri ofis emekçisi, diğeri fabrika. İkisi de aynı cenderenin içinde. İkisi de büyük bir bunalım içinde. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Krizin ötesinde, bir buhranın içindeyiz. Silindir gibi geçtiler emekçinin üstünden. Ülkede sadece iktidarın, bu vatanın zenginliklerini peşkeş çektiği bir avuç zenginin keyfi yerinde. Onun için 'beyaz yaka-mavi yaka' demeyelim.

"ORTA SINIF YOK EDİLDİ"

Ben, yakanız ne olursa olsun, orta sınıfın büyümesi gerektiğine inanırım. Türkiye'de bir küçük zümre dışında toplumun tüm kesimleri, ekonomik buhran başta olmak üzere, onun tetiklediği gıda krizi ve barınma krizi tarafından kuşatılmış durumda. Orta sınıf yok edildi. Açıkça söylüyorum; orta sınıf yok edildi. Saraylılar kendilerini kandırmasınlar. Eşitsizlikler, üst gelir gruplarını daha da zenginleştirir, orta gelir gruplarını bitirir ve alt gelir gruplarını da öfke dolu yapar. Zannediyorlar mı ki herkesi fakirleştirerek günlerini gün edebilirler? Edemezler. Tüm yakalar; ister beyaz ister mavi ister orta direk ister yoksul, hepimiz birbirimize bağımlıyız.

" GÜVENLİ BİR İŞİ OLAN, BİR EV SAHİBİ OLAN, TASARRUF EDEBİLEN, GELECEĞE YATIRIM YAPABİLEN, ÇOCUĞUNUN EĞİTİM PARASINA GÜCÜ YETEN SINIF, ORTA SINIFTIR VE BU, YAKAYA BAĞLI DEĞİLDİR. BU SINIFI BÜYÜTECEĞİM VE ÇELİK GİBİ GÜÇLENDİRECEĞİM"

Bakın, yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Buna hiçbir sistem dayanmaz, çöker. Emin olun çöker. Bugün, her sabah daha fazla yurttaşımız yoksulluğa uyanıyor. Bu ülkede ya demokrasiye sahip olabiliriz ya da birkaç kişinin elinde toplanmış büyük bir servete sahip olabiliriz. Ama ikisine birden sahip olamayız. Bay Kemal için orta sınıf ne? Güvenli bir işi olan, bir ev sahibi olan, tasarruf edebilen, geleceğe yatırım yapabilen, çocuğunun eğitim parasına gücü yeten sınıf, orta sınıftır ve bu, yakaya bağlı değildir. Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim. Bunları nasıl yapacağım?

"ÇALIŞANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ TARİFESİNİ YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ. EMEKÇİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜ İNDİRECEĞİZ"

Bir; ülkede güven ortamını sağlayarak yatırımı çekeceğiz. İki; temiz yönetimle halktan çalınanı halka iade edeceğiz ve akılcı, şampiyonlar ligi bir ekonomi ekibiyle Türkiye'yi hızla krizden çıkaracağız. Üç; Türkiye'yi ucuz işgücü-yüksek enflasyon sarmalından çıkarıp dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirmek için dirençli yeni sanayi devrimi altyapısını kuracağız. Tüm teknoloji alanlarına yatırım yapacağız. Dört; çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız.

"O KADAR HAZIRIZ Kİ, O KADAR İYİYİZ Kİ TEK BİR İŞ KALDI; BU BECERİKSİZLERİ GÖNDERMEK"

Beş; kadınların çalışma yaşamına katılımını artıracağız. Onlar gelir elde ettiğinde bu haneler hızla orta gelir grubuna dönüşecek. Altı; sanayiyi tüm Türkiye'ye yayarak İstanbul'dan Anadolu'ya ekonomik mobilite yaratacağız. Anadolu'yu yeniden şaha kaldıracağız. Bu da ücretleri otomatik olarak yükseltmek demek. Yedi; organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Mesleki eğitimle gençlerimiz yeni beceriler kazanacak. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu aranan eleman sorunu giderilmiş olacak. Hepsi için planlarımız hazır. İlmek ilmek işledik her şeyi. O kadar hazırız ki, o kadar iyiyiz ki tek bir iş kaldı; bu beceriksizleri göndermek. Bir oy ya bir oy. Tek gereken o. Sevgiyle kalın."