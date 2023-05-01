Kılıçdaroğlu: Çalışanlar İçin Gelir Vergisi Tarifesini Yeniden Düzenleyeceğiz

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından 'Emekçiler' başlıklı bir video paylaştı. Türkiye'de ekonomik eşitsizliğin arttığını ve orta sınıfın yok edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım; bugün beyaz yakalı emekçilere seslenmek istiyorum. Bakın; ben, bu beyaz yaka, mavi yaka işine inanmam. Öyle diyorlar ama onlar da emekçi, bunlar da emekçi. Biri ofis emekçisi, diğeri fabrika. İkisi de aynı cenderenin içinde. İkisi de büyük bir bunalım içinde. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Krizin ötesinde, bir buhranın içindeyiz. Silindir gibi geçtiler emekçinin üstünden. Ülkede sadece iktidarın, bu vatanın zenginliklerini peşkeş çektiği bir avuç zenginin keyfi yerinde. Onun için 'beyaz yaka, mavi yaka' demeyelim" ifadelerini kullandı.

'ORTA SINIF YOK EDİLDİ'

'HALKTAN ÇALINANI HALKA İADE EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye'yi hızla, krizden çıkaracağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim. Bunları nasıl yapacağım? Bir; ülkede güven ortamını sağlayarak yatırımı çekeceğiz. İki; temiz yönetimle halktan çalınanı halka iade edeceğiz ve akılcı, şampiyonlar ligi bir ekonomi ekibiyle Türkiye'yi hızla krizden çıkaracağız. Üç; Türkiye'yi ucuz işgücü-yüksek enflasyon sarmalından çıkartıp dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirmek için dirençli yeni sanayi devrimi altyapısını kuracağız. Tüm teknoloji alanlarına yatırım yapacağız. Dört; çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız. Beş; kadınların çalışma yaşamına katılımını artıracağız. Onlar gelir elde ettiğinde bu haneler hızla orta gelir grubuna dönüşecek. Altı; sanayiyi tüm Türkiye'ye yayarak İstanbul'dan Anadolu'ya ekonomik mobilite yaratacağız. Anadolu'yu yeniden şaha kaldıracağız. Bu da ücretleri otomatik olarak yükseltmek demek. Yedi; organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Mesleki eğitimle gençlerimiz yeni beceriler kazanacak. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu aranan eleman sorunu giderilmiş olacak. Hepsi için planlarımız hazır. İlmek ilmek işledik her şeyi. O kadar hazırız ki, o kadar iyiyiz ki tek bir iş kaldı; bu beceriksizleri göndermek. Bir oy ya bir oy. Tek gereken o. Sevgiyle kalın" dedi.