KİK, 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu Alımları İnceleme Kurumları Ağı'na katıldı

Kamu İhale Kurumu (KİK), "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu Alımları İnceleme Kurumları Ağı"na üye oldu.

KİK'ten yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya ve Slovenya'nın kamu alımları alanındaki itiraz inceleme mercileri tarafından 28 Ekim 2022 tarihinde Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen toplantı ile "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu Alımları İnceleme Kurumları Ağı" kuruldu.

KİK'in, söz konusu ağa üye olarak katılmasına 15 Mart 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile izin verildi.

Bu doğrultuda, Arnavutluk Kamu İhale Komisyonu Başkanı Jonaid Myzyri, Kosova Kamu Alımları İnceleme Kurumu Başkanı Vjosa Gradinaj ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla 4 Mayıs 2023 tarihinde Kamu İhale Kurumu hizmet binasında imza töreni düzenlendi. Anılan törenle KİK, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu Alımları İnceleme Kurumları Ağı'na üye olarak katıldı.

Kamu Alımları İnceleme Kurumları Ağı'nın temel amacı, üye ülkelerin kamu alımları alanında şikayet inceleme sistemlerinin işleyişine ilişkin bilgi ve deneyimlerin paylaşılması olarak belirlendi.

Ağ bünyesinde yapılacak çalışmalarda hukuki görüşler, iyi uygulama örnekleri, belirli sorunlara yönelik geliştirilen çözümlerin paylaşılması, düzenlenecek toplantı ve çalıştaylarla da üyeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi öngörülüyor.